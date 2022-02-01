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На помощь медицинским работникам Карелии пришли 585 студентов

Новости. Общество
16:13, 01 Февраля 2022
фото: © Михаил Охлопков / ВК

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В сложный период резкого ухудшения эпидобстановки на помощь медицинским работникам Карелии пришли 585 студентов Петрозаводского медколледжа и медицинского института ПетрГУ.

Как сообщил на своей странице в соцсети глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков, студенты старших курсов и ординаторы мединститута, а их 467 человек, работают в качестве среднего медицинского персонала, врачей, врачей-стажёров в соответствии с полученным образованием и строго в рамках трудового законодательства.

Как волонтёры некоторые из студентов проходят производственную практику на горячих линиях поликлиник, работают в колл-центрах, на доставке лекарств, младшим медицинским персоналом, осуществляют термометрию на входе в медорганизации.

По словам Охлопкова, в петрозаводских медицинских организациях трудится 531 студент и ординаторов, в центральных районных больницах - 54 человека.

«Благодарю ректора Петрозаводского государственного университета Анатолия Викторовича Воронина, директора медицинского института ПетрГУ Александра Тимофеевича Балашова, директора Петрозаводского базового медицинского колледжа Елену Ивановну Аксентьеву и координатора Карельского отделения ВОД «Волонтёры-медики» Дмитрия Викторовича Коршакова», — написал министр здравоохранения республики Михаил Охлопков на своей странице.

Ранее сообщалось, что в Сортавальскую районную больницу на помощь для борьбы с ковидом приехали студенты-медики из Санкт-Петербурга.

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Комментарии

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David .
2022-02-01 16:46:24
Вообще-то надо студентов благодарить, а не этих .... ээээ чиновников!
Жорж
2022-02-01 16:45:13
Зашевелился ректор , задумался наконец о родине .
Гость
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