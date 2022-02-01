В сложный период резкого ухудшения эпидобстановки на помощь медицинским работникам Карелии пришли 585 студентов Петрозаводского медколледжа и медицинского института ПетрГУ.

Как сообщил на своей странице в соцсети глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков, студенты старших курсов и ординаторы мединститута, а их 467 человек, работают в качестве среднего медицинского персонала, врачей, врачей-стажёров в соответствии с полученным образованием и строго в рамках трудового законодательства.

Как волонтёры некоторые из студентов проходят производственную практику на горячих линиях поликлиник, работают в колл-центрах, на доставке лекарств, младшим медицинским персоналом, осуществляют термометрию на входе в медорганизации.

По словам Охлопкова, в петрозаводских медицинских организациях трудится 531 студент и ординаторов, в центральных районных больницах - 54 человека.

«Благодарю ректора Петрозаводского государственного университета Анатолия Викторовича Воронина, директора медицинского института ПетрГУ Александра Тимофеевича Балашова, директора Петрозаводского базового медицинского колледжа Елену Ивановну Аксентьеву и координатора Карельского отделения ВОД «Волонтёры-медики» Дмитрия Викторовича Коршакова», — написал министр здравоохранения республики Михаил Охлопков на своей странице.

Ранее сообщалось, что в Сортавальскую районную больницу на помощь для борьбы с ковидом приехали студенты-медики из Санкт-Петербурга.