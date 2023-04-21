На популярном у россиян туристическом направлении приготовились закрыть все пляжи

Министр туризма Абхазии порекомендовал временно закрыть все пляжи.

В Абхазии из-за непогоды захотели временно закрыть все пляжи. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на официальный Telegram-канал министерства туризма страны.

«В связи с погодными условиями считаю необходимым закрыть все пляжи на некоторое время», — порекомендовал министр туризма Абхазии Теймураз Хишба.

Чиновник отметил, что эта мера необходима для безопасности местных жителей и гостей страны. Он добавил, что ситуация сейчас не критичная, однако контроль необходим.

«Мы должны всеми возможными способами не допустить того, чтобы в течение нескольких дней люди купались в море», — предупредил Хишба.