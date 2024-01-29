На популярном у туристов острове объявили о вводе системы «все включено» только для гостей из России

Власти знаменитого острова сообщили, что ради привлечения туристов из России изменят местный бизнес.

Как сообщили aif.ru в пресс-службе администрации президента Занзибара (Объединённая Республика Танзания), правительство острова запланировало открытие на курорте гостиниц, работающих по системе «всё включено». Так поступили для того, чтобы привлечь на Занзибар больше российских туристов, полюбивших «олл-инклюзив» Египта.

«Это не будет завтра, однако, мы работаем в этом направлении, — сообщил aif.ru руководитель пресс-службы президента Занзибара Мохаммед Мансур, ранее получивший образование в России. — Надеюсь, в будущем откроется не менее десяти таких отелей. Пандемия принесла нам на остров русских, и всему бизнесу Занзибара понравилось, как граждане России тратят деньги. Мы были бы рады, если бы к нам на Занзибар приезжал миллион туристов из РФ. Если для этого нужен олл-инклюзив — хорошо, мы его введём».

На Занзибаре уже есть несколько гостиниц по системе «всё включено», но цены там совершенно запредельные — от 90 000 (!) рублей в сутки. Гостиничный бизнес на острове полгода активно обсуждает перевод ряда отелей на «трёхзвёздочный оллинклюзив», чтобы привлечь туристов из России. «Фактически, мы вводим это только для русских, — объяснил aif.ru владелец отеля Абдулла Хадид. — Раньше таких запросов не было».