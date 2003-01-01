На популярный курорт в Абхазии обрушился мощный сель

В реликтовом парке возле озера Рица произошёл сход селевых потоков.
В Рицинском реликтовом национальном парке в Абхазии произошёл сход селя, сообщили в Ассоциации силовых ведомств республики.
— Стихийное явление перекрыло дорогу на 13-м километре в районе Голубого озера. Поток также повредил инфраструктуру: снёс автомобиль и разрушил металлический аттракцион «Тарзанка». К счастью, обошлось без пострадавших — рассказали там.
Проезд по указанному участку временно ограничен. На месте работают сотрудники экстренных служб.