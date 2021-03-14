На пост главы Салминского поселения в Карелии претендуют два самовыдвиженца и "единоросс "

Досрочные выборы руководителя муниципального образования назначены на 25 апреля.

В Питкярантском районе Карелии завершился прием документов от граждан и избирательных объединений для выдвижения и регистрации кандидатов на должность главы Салминского сельского поселения. По данным Центральной избирательной комиссии республики, на этот пост претендуют три кандидата. Два из них – домохозяйка из поселка Мийнала Ольга Алешина и пенсионер МВД из Салми Владимир Орсаг – баллотируются на должность главы муниципального образования в качестве самовыдвиженцев. Третий кандидат – директор фирмы "Меркурий" Денис Королев – выдвинут партией "Единая Россия".

В борьбе за кресло руководителя муниципального образования намеревались участвовать также житель Камчатки Андрей Буклов, выдвинутый партией "Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными", и директор строительной компании "НовороссПроектСтрой" Руслан Усаров, который баллотировался от "Интернациональной партии России". Однако им было отказано в регистрации.

Напомним, должность главы Салминского сельского поселения оказалась вакантной после того, как бывший руководитель муниципального образования Константин Булахов досрочно сложил свои полномочия. Депутаты сельского совета назначили выборы нового главы на 25 апреля.