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На пост главы Салминского поселения в Карелии претендуют два самовыдвиженца и "единоросс "

Новости. Политика
12:24, 15 Марта 2021
фото: ©Столица на Онего
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Досрочные выборы руководителя муниципального образования назначены на 25 апреля.

В Питкярантском районе Карелии завершился прием документов от граждан и избирательных объединений для выдвижения и регистрации кандидатов на должность главы Салминского сельского поселения. По данным Центральной избирательной комиссии республики, на этот пост претендуют три кандидата. Два из них – домохозяйка из поселка Мийнала Ольга Алешина и пенсионер МВД из Салми Владимир Орсаг – баллотируются на должность главы муниципального образования в качестве самовыдвиженцев. Третий кандидат – директор фирмы "Меркурий" Денис Королев – выдвинут партией "Единая Россия".

В борьбе за кресло руководителя муниципального образования намеревались участвовать также житель Камчатки Андрей Буклов, выдвинутый партией "Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными", и директор строительной компании "НовороссПроектСтрой" Руслан Усаров, который баллотировался от "Интернациональной партии России". Однако им было отказано в регистрации.    

Напомним, должность главы Салминского сельского поселения оказалась вакантной после того, как бывший руководитель муниципального образования Константин Булахов досрочно сложил свои полномочия. Депутаты сельского совета назначили выборы нового главы на 25 апреля.    

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Комментарии

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ромео
2021-03-15 13:23:06
туда нужно яблочников, коммуняк. Вот и посмотрели бы на деле, что это за фрукты. Все бы разбазарили ради Пиндостана
врунофф
2021-03-15 12:54:52
Вот и славно. Потом в ЕР примем :) . Делов то.
Сергей
2021-03-15 12:37:14
Единорос что не человек что ли ??( два самовыдвиженца и единорос )
Гость
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