На поверхности Солнца произошла вторая мощная вспышка

Активные центры звезды продолжают приближаться к Земле.

Сегодня утром на поверхности Солнца была зафиксирована вторая крупная вспышка, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН.

— Измеренный балл события по принятой рентгеновской шкале составляет M4.52. За ночь активность светила ещё более возросла, и, исходя из текущих тенденций, в течение суток должна пробить высший уровень X, — рассказали там.

За последние часы солнечные центры стали на 15 градусов ближе к Земле. Эксперты отметили, что если «негативная» динамика сохранится, то удары звезды по нашей планете будут неизбежны.

Напомним, вчера на Солнце была зарегистрирована крупнейшая за последние 2 месяца вспышка.

Подобные космические явления становятся причиной возникновения на Земле магнитных бурь, которые влияют на работу энергосистем, связь и навигационное оборудование, а также расширяют географию наблюдений за полярными сияниями.