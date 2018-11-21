На пожаре повышенной сложности в Петрозаводске работали 15 спасателей

Пожар произошел утром в нежилом деревянном доме на ул. Чкалова, сообщили в МЧС Карелии.

В 06.15 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска привлекались для ликвидации пожара на ул. Чкалова. Горел деревянный нежилой дом. Из-за угрозы распространения огня на другие строения была объявлена категория "1БИС" – пожар повышенной сложности.

Для тушения огня привлекались 15 пожарных. В 7.16 пожар ликвидировали.

Причины, виновный и ущерб устанавливаются.

Погибших и пострадавших нет.