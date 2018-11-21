На пожаре повышенной сложности в Петрозаводске работали 15 спасателей

Новости по теме
Загрузка...
Пожар произошел утром в нежилом деревянном доме на ул. Чкалова, сообщили в МЧС Карелии.
В 06.15 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска привлекались для ликвидации пожара на ул. Чкалова. Горел деревянный нежилой дом. Из-за угрозы распространения огня на другие строения была объявлена категория "1БИС" – пожар повышенной сложности.
Для тушения огня привлекались 15 пожарных. В 7.16 пожар ликвидировали.
Причины, виновный и ущерб устанавливаются.
Погибших и пострадавших нет.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
15.11.2018, 21:30
20.11.2018, 19:46
14.11.2018, 10:10
16.11.2018, 17:04
Аналитика
20.11.2018 16:27
Обществоведение
Детский омбудсмен Карелии против оптимизации, но избегает публично излагать свою позицию.
19.11.2018 14:05
19.11.2018 10:09
16.11.2018 14:47
16.11.2018 14:04
Чтиво
15.11.2018 15:24
Личное мнение
Карельские чиновники решили отметить главный государственный праздник республики через два с половиной месяца.
14.11.2018 09:33
13.11.2018 12:22
02.11.2018 12:04
Медиа
19.11.2018 17:36
Опрос
Как вы относитесь к введению акцизов на колбасу и сосиски?
Комментарии