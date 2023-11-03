Пожар со смертельным исходом произошел в поселке Поросозеро Суоярвского района.
О трагедии, произошедшей в пятницу, 3 ноября, рассказал в своем телеграм-канале глава Минздрава Карелии.
Поступило срочное сообщение из Суоярвской ЦРБ.
На пожаре в Карелии погибли двое мужчин.
В результате пожара частного жилого дома в поелке Поросозеро погибли двое мужчин.
Так, погибли местный житель 1956 года рождения и неизвестный мужчина. Его личность устанавливается, сообщил Михаил Охлопков.
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