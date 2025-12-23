На пожаре в Муезерском районе погиб мужчина

Спасатели тушили пожар в частном доме в Муезерском районе. Найдено тело мужчины.
Сообщение о пожаре в частном жилом одноквартирном доме поступило сегодня, 24 декабря, в первой половине дня. На место происшествия выезжали пожарные Муезерского района.
По прибытии они увидели сильное задымление. Дверь была закрыта изнутри. Они вскрыли её и обнаружили тело мужчины. Они вынесли его на свежий воздух, после чего продолжили тушить пожар.
— Открытого горения не было, фиксировалось тление пола, потолка и межкомнатной стены. Вызывались бригада скорой помощи и электрики. Ликвидация пожара была достигнута в 13:20. Также проводилось вскрытие и разбор конструкций, — сообщили в Госкомитете Карелии по безопасности.
Как рассказали «Столице на Онего» в Следкоме Карелии, погибший — мужчина 1967 года рождения. В доме он проживал один, выпивал. Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем. По факту гибели мужчины проводится проверка. Скорее всего мужчина отравился угарным газом, но точная причина смерти будет установлена позднее.