На пожаре в Петрозаводске пострадал человек

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Пожар произошел на улице Репникова ночью, трех человек спасли, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.
В ночь на 20 декабря в 2.04 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска в составе 11 человек привлекались для ликвидации пожара в жилом доме на ул. Репникова, 9А. В 2.21 пожар ликвидирован.
В результате повреждена кухня на площади 10 кв м.
Пострадал один человек. Пожарным удалось спасти трех человек. Пострадавших нет.
Причины, виновные, ущерб устанавливаются.
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