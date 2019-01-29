На пожаре в Петрозаводске спасли человека

Пожар произошел 28 января на улице Локомотивной, спасен человек, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В 12.09 на ул. Локомотивной, 6 произошел пожар в жилом доме. В результате поврежден пол в одной из квартир. В результате проведенных работ спасен человек.

Причина, виновный, ущерб устанавливаются.

Еще один пожар произошел в Петрозаводске 28 января. В 16.15 на пр. Александра Невского, 28 в квартире загорелся бойлер и стена в ванной комнате на площади 2 кв м.

Пожарная охрана не привлекалась. Пожар ликвидирован населением подручными средствами.

Причина, виновный, ущерб устанавливаются. Погибших и пострадавших нет.