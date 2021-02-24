На пожаре в поселке Карелии сгорела 16-летняя девочка и ее бабушка (СРОЧНО)

В поселке Сосновка Медвежьегорского района на пожаре погибли 16-летняя девочка и ее 68-летняя бабушка.

Как сообщили пожарные-спасатели Медвежьегорска, сегодня в 13.29 диспетчеру пожарной охраны поступило сообщение о пожаре двухквартирного жилого дома в поселке Сосновка Повенецкого поселения.

К месту происшествия выехали дежурные караулы Повенецкого и Пиндушского пожарных подразделений. К моменту приезда первого пожарного подразделения пламя уже вышло на крышу. У одного из окон внутри горящего дома пожарные обнаружили девушку. Через окно они извлекли ее на свежий воздух и передали находящуюся без сознания девушку медицинским работникам. Однако, к сожалению, реанимационные действия оказались безуспешны.

По полученной информации, в доме еще оставалась женщина 1953 ода рождения, но сразу проникнуть внутрь квартиры из-за высокой температуры и открытого огня было не возможно. Используя аппараты для дыхания на сжатом воздухе, пожарные подали в огонь воду и, притушив пламя и сбив температуру, проникли в горящий дом, где было обнаружено тело женщины.

Пожару был присвоен повышенный номер сложности, на помощь Повенецким и Пиндушским огнеборцам выехали на двух пожарных автомобилях пожарные Медвежьегорской пожарной части. В результате пожара полностью выгорела веранда и повреждена огнем квартира, а также крыша дома. Вторую половину дома от огня пожарным удалось отстоять.

В результате пожара проживавший в этом же доме супруг погибшей женщины, который сумел выбраться из горящего дома еще до приезда пожарных подразделений, получил травмы. Пострадавшему оказали медицинскую помощь медицинские работники. По информации очевидцев, погибшей девушкой оказалась проживавшая с ними шестнадцатилетняя внучка владельцев сгоревшей квартиры. Причины пожара устанавливаются.

Стоит также отметить, что состояние противопожарного водоснабжения в поселке Сосновка оставляет желать лучшего - пожарные автомобили для заправки своих цистерн водой ездили в поселок Повенец.