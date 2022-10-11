На предприятии в Карелии рабочего убило током —мастер пошел под суд

В Лахденпохье бывший работник электросетевого участка обвиняется в нарушении правил охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека, сообщили в Следкоме Карелии.

Следствием установлено, что в июле 2021 года в Лахденпохье 51-лений мужчина, являясь старшим мастером электросетевого участка АО «Прионежская сетевая компания», во время проведения ремонтных работ обрыва электрического кабеля не выполнил требования техники безопасности, в результате чего рабочего убило током.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело будет направлено в суд.