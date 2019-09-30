На предприятиях Карелии не хватает более 5 тысяч сотрудников

Количество вакансий, о которых работодатели сообщили службам занятости Карелии, к концу лета достигло максимума с начала 2019 года.

Это следует из данных Карелиястата о ситуации на рынке труда.

В январе работодатели заявили о наличии 4165 вакансий, и это число увеличивалось в течение 8 месяцев.

Свободных мест насчитывается на предприятиях Карелии, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".