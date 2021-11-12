890x80
Реклама
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00
Власти Петрозаводска забирают землю у недобросовестных арендаторов 1
07.12.2021 17:40

На премьер-министра Финляндии нажаловались за поход в ночной клуб

Новости. Политика
11:07, 08 Декабря 2021
фото: © Санна Мирелла Марин / @sannamarin

Новости партнеров

Глава финского правительства отправилась в увеселительное заведение после общения с министром, заразившимся коронавирусом.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин оказалась героем очередного медийного скандала после того, как провела субботний вечер в ночном клубе. Как пишет Yle, в правительство страны поступили жалобы на то, что глава кабинета министров отправилась в увеселительное заведение без служебного телефона и после общения с коллегой, у которого был выявлен коронавирус. Речь идет о министре иностранных дел Пекке Хаависто, с которым Санна Марин накануне участвовала в одном заседании.

Финляндскую госканцелярию раскритиковали за то, что она не оповестила главу правительства о риске заражения и необходимости избегать контактов с другими людьми. Как утверждают в финских медиа, такие сообщения были отправлены Марин на ее служебный телефон, но его у нее в клубе не оказалось.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Ревизор
2021-12-08 13:41:02
Молодец! Оттопырилась! Наш человек!
User
2021-12-08 13:08:07
Имеет право, если привитая.
sergo
2021-12-08 12:58:43
Премьер-министр в ночной клуб, одна, без телефона. Какая прелесть.
Hовый
2021-12-08 12:37:46
Вы не понимаете, это другое :)
кир
2021-12-08 12:33:55
Пофиг их проблемы. Нам зачем головы дурить?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
01.12.2021, 10:59
Стало известно, почему экс-депутат горсовета Петрозаводска, жестоко избивший соседей, полгода ходит безнаказанным (ВИДЕО 18+)
01.12.2021, 11:47
Неожиданно выросло число желающих переехать в Карелию ради новой работы и высокой зарплаты
03.12.2021, 10:31
Замглавы Петрозаводска отправил ночью мэру СМС о своем увольнении
02.12.2021, 15:03
Сильные морозы в Карелии сменит оттепель
01.12.2021, 10:24
Следком Карелии начал проверку по факту смертельного падения мужчины с моста
01.12.2021, 06:40
Под мостом в Петрозаводске нашли труп мужчины – лицо разбито в кровь

Аналитика

Сегодня 09:11
Тема недели
QR-коды, которые раскололи общество 8
На площадке Общественной палаты прошла бурная дискуссия по законопроектам, которые предполагают введение QR-кодов.
Ни детского сада, ни памятника 7
06.12.2021 15:29
«Получил хороший урок» 9
03.12.2021 16:42
Мало денег, возьмем у народа 4
03.12.2021 13:38
В районе Древлянка осваивается новый микрорайон
02.12.2021 12:38
Вся аналитика

Чтиво

07.12.2021 14:42
Личное мнение
Зима как «катастрофа» 17
Почему борьба со снегопадом в регионе, приравненном к Крайнему Северу, превратилась в ежегодную зимнюю войну?
Офтальмологический центр Карелии осиротел 1
06.12.2021 10:59
Мечта Шуры Балаганова 5
03.12.2021 15:37
архив чтиво

Медиа

Оплата услуг ТГК-1 онлайн и без комиссии
15.11.2021 10:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»