На премьер-министра Финляндии нажаловались за поход в ночной клуб

Глава финского правительства отправилась в увеселительное заведение после общения с министром, заразившимся коронавирусом.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин оказалась героем очередного медийного скандала после того, как провела субботний вечер в ночном клубе. Как пишет Yle, в правительство страны поступили жалобы на то, что глава кабинета министров отправилась в увеселительное заведение без служебного телефона и после общения с коллегой, у которого был выявлен коронавирус. Речь идет о министре иностранных дел Пекке Хаависто, с которым Санна Марин накануне участвовала в одном заседании.

Финляндскую госканцелярию раскритиковали за то, что она не оповестила главу правительства о риске заражения и необходимости избегать контактов с другими людьми. Как утверждают в финских медиа, такие сообщения были отправлены Марин на ее служебный телефон, но его у нее в клубе не оказалось.