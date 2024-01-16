На Пряжинском шоссе ограничено движение транспорта шоссе из-за выхода воды на проезжую часть

Срочной информацией поделились сотрудники Госавтоинспекции Петрозаводска.
Как сообщили в паблике Госавтоинспекции Петрозаводска, из-за выхода воды на проезжую часть ограничено движение транспортных средств по Пряжинскому шоссе (в районе железнодорожных переездов).
В настоящее время на месте работает техника.
Сотрудники ГИБДД советуют выбирать пути объезда.
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