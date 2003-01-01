На проезде Тидена в Петрозаводске завершены укладка асфальта и обустройство тротуаров

«Кондопожское ДРСУ» завершило все работы по укладке асфальта и обустройству тротуаров на проезде Тидена в Петрозаводске.

В рамках данного контракта на дороге, ведущей в район «Усадьба» выполнены работы по ремонту покрытия проезжей части, замене водопропускных труб, устройству двух посадочных площадок с заездными карманами для общественного транспорта, бордюрного камня и основания под тротуары.

Далее планируется установка трёх новых остановочных пунктов (две остановки у предприятия «Амкодор-Онего» и одна у выхода на Розовую улицу) и монтаж 53 новых опор освещения. Также планируется освещение новых остановок, обустройство подсветки памятника, установленного на месте гибели 14 советских воинов, защищавших Петрозаводск в сентябре 1941 года.

Все работы Кондопожское ДРСУ планирует завершить до 10 ноября этого года.

Напомним, около двух вокзалов в Петрозаводске открылась новая бесплатная парковка.