На программу развития экспорта в Карелии предусмотрели более 22,3 млрд рублей

Увеличение экспортных поставок в дружественные страны — это тренд, который необходимо сохранять, уверен Олег Ермолаев.

В Карелии утвердили региональную программу развития экспорта до 2030 года, сообщили в паблике республиканского Минэкономразвития.

Как рассказали в группе, на цели программы предусмотрено более 22,3 миллиардов рублей: 22,185 миллиарда на проект по развитию Лесопромышленного комплекса и 140 миллионов рублей на проекты по Агропромышленного комплекса.



Министр экономического развития Карелии Олег Ермолаев 5 декабря принял участие в заключительном в текущем году заседании Экспортного совета при главе республики, которое прошло под председательством заместителя премьер-министра правительства региона по вопросам экономики — заместителя председателя совета Дмитрия Родионова.



Подвели итоги уходящего года, в ходе которого основными торговыми партнерами республики стали Китай, Турция, Индия, Египет. Основными экспортными товарами остаются бумага, картон, целлюлоза, пиломатериалы и морская рыба.



«Сегодня утвердили Региональную программу развития экспорта до 2030 года, разработанную в рамках обучения в АО «Российский экспортный центр» региональной управленческой команды Республики Карелия по программе «Экспорт регионов 2.0.». В нее вошли два проекта — «Экспорт продукции лесопромышленного комплекса» и «Экспорт продукции агропромышленного комплекса», которые обеспечивают 95% несырьевого неэнергетического экспорта Карелии», — рассказал Дмитрий Родионов.



Олег Ермолаев прокомментировал, что на цели программы предусмотрено более 22,3 миллиардов рублей, из которых 22,185 миллиарда на проект по развитию ЛПК и 140 миллионов рублей на проекты по АПК. Основные — это средства бизнеса, но также будут выделяться средства федерального и регионального бюджета.

Кроме того, были утверждены планы работы Экспортного совета и международных мероприятий на 2024 год. В следующем году планируется организовать бизнес-миссии в Индию и Египет. Руководителем отделения АО «Российский экспортный центр» в Санкт-Петербурге Андреем Мироновым в качестве перспективных направлений предложены Индонезия, Филиппины, Вьетнам.

Представители АО «Российский экспортный центр» призвали карельских экспортеров активно регистрироваться на платформе «Мой экспорт» и обращаться за предлагаемыми услугами, а также рассказали о возможностях контейнерных перевозок в Китай для субъектов МСП.



«Увеличение экспортных поставок в дружественные страны — это тренд, который необходимо сохранять. Компании активно перестраивают свой экспорт на Восток, поэтому приглашаем карельские предприятия присоединяться к организуемым Правительством Республики Карелия мероприятиям, направленным на расширение географии торгово-экономического взаимодействия с зарубежными странами», — отметил Олег Ермолаев