На промплощадке комбината в Карелии пытались поймать разгулявшегося медведя (ВИДЕО)

Дикий зверь заявился на территорию цеха взрывных работ Костомукшского ГОКа.

В официальном паблике «Карельского окатыша» рассказали о происшествии на промплощадке комбината в Костомукше.

На территории цеха взрывных работ сотрудники заметили медведя.

По согласованию с министерством природы Карелии на промплощадке установили клетку-ловушку с приманкой, чтобы поймать животное и вывезти в лес. Вскоре зверь пришел, однако поймать его не удалось. Медведь ухитрился вытащить приманку, не попав в ловушку.

После неудачной попытки сотрудники комбината дооборудовали клетку, закрыли уязвимые места.

Подробности спецоперации по поимке медведя попали на видео.