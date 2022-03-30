На промплощадке комбината в Карелии пытались поймать разгулявшегося медведя (ВИДЕО)

Дикий зверь заявился на территорию цеха взрывных работ Костомукшского ГОКа.
В официальном паблике «Карельского окатыша» рассказали о происшествии на промплощадке комбината в Костомукше.
На территории цеха взрывных работ сотрудники заметили медведя.
По согласованию с министерством природы Карелии на промплощадке установили клетку-ловушку с приманкой, чтобы поймать животное и вывезти в лес. Вскоре зверь пришел, однако поймать его не удалось. Медведь ухитрился вытащить приманку, не попав в ловушку.
После неудачной попытки сотрудники комбината дооборудовали клетку, закрыли уязвимые места.
Подробности спецоперации по поимке медведя попали на видео.
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