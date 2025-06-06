На прошлой неделе в Муезерском районе десантники Карельского центра охраны лесов оперативно потушили пожар

26 июня возгорание произошло на площади 4,6 гектаров.

Благодаря слаженным действиям десантников огонь был полностью ликвидирован.

В прошедшие выходные новых возгораний не зафиксировано. С начала текущего пожароопасного сезона в регионе произошло 7 лесных пожаров. Для сравнения, в прошлом году на 30 июня было зарегистрировано 54 лесных пожара на площади 98,25 га.

Напоминаем, что все случаи возгораний связаны с нарушением правил пожарной безопасности в лесах. Просим жителей и гостей региона строго соблюдать меры предосторожности, чтобы сохранить природу и предотвратить пожары.

Сообщить о лесном пожаре можно по круглосуточной прямой линии лесной охраны республики: +7 (8142) 55-55-80.