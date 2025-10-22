На проспекте Карла Маркса высадили клены

На проспекте Карла Маркса подрядная организация высадила десять крупномерных кленов. Также ведутся работы по формовке и обрезке деревьев.
Проведение этих работ осенью, в конце вегетационного периода, актуально, поскольку растения вошли в стадию покоя, а гнездование птиц закончилось, пояснили специалисты управления благоустройства и экологии городской администрации.
— Нынешняя температура воздуха позволяет безболезненно для растений провести обрезку, а также снижает вероятность растрескивания побегов, — уточнили в мэрии.
Часть кустарников в Гостинодворском сквере (спирея, барбарис, снежноягодник, пузыреплодник, сирень) находится в переросшем состоянии. Требуется омолаживающая обрезка — посадка на пень. Побеги кустарников возобновятся в следующий вегетационный период.
— Подобные работы в Петрозаводске проводились неоднократно. Они показали эффективность в сохранении живых изгородей из разных пород, — рассказали экологи.
Рабочие также удаляют больные, поврежденные и загущающиеся ветви. Это улучшает воздушный и световой режим внутри крон, предотвращает распространение болезней и вредителей, снижает вес крон и уменьшает риск облома ветвей во время сильных ветров или снегопадов. Также подрядчик подвязывает и подрезает ветки, подкармливает молодые деревья. Такие работы ведутся в скверах 71-й Стрелковой Дивизии и 70-летия Победы, на Левашовском бульваре, вдоль аллеи 300-летия Петрозаводска.
Ранее аллея плакучих рябин украсила район Петрозаводска.