На пункте пропуска в Карелии больше не будут осуществлять ветнадзор

В МАПП "Вяртсиля" с 5 июля не будет осуществляться государственный ветеринарный надзор, сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора.

На период с 5 июля 2019 по 1 января 2022 осуществление в МАПП "Вяртсиля" государственного ветеринарного надзора прекращено:

- в отношении товаров, включенных в Единый перечень товаров, подлежащих ветеринарному контролю;

- в отношении подконтрольных товаров, ввозимых физическими лицами для личных, семейных, домашних и иных не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности нужд.

Проведение ветеринарного надзора в отношении грузов в местах таможенного оформления, расположенных вне пункта пропуска, будет осуществляться сотрудниками ветеринарного надзора Управления по адресу: Сортавала, ул. Чкалова, 3, каб.34.

Режим работы: ежедневно с 9.00 до 18.00 (с перерывом на обед с 13.00 до 14.00). По указанному адресу граждане, планирующие выезжать за пределы Российской Федерации с домашними животными, могут оформить ветеринарные сопроводительные документы на вывозимых животных.