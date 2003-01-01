На расчистку шести рек в Карелии выделят федеральное финансирование

Расчистка рек и ремонт гидротехнических сооружений в Карелии защитят карельские поселки от подтоплений.

Как рассказали в Минприроды Карелии, в следующем году в республике завершат ремонт комплекса сооружений инженерной защиты поселка Калевала и расчистят реку Орзегу в Прионежском районе. Кроме того, в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» в ближайшие годы финансирование выделят на расчистку рек Лососинки, Неглинки, Шуи, Черной и Кеми.

— В 2026 году за счет выделения средств из федерального бюджета пройдет расчистка, дноуглубление и русловыпрямление на реке Орзега в Прионежском районе. Проектная документация на проведение работ уже разработана и получила положительное заключение экспертизы. Расчистка поможет увеличить пропускную способность русла реки и тем самым предотвратить ежегодное подтопление участка муниципальной автодороги на станции Орзега, — рассказали в ведомстве.

Кроме того, в следующем году завершится ремонт комплекса сооружений инженерной защиты поселка Калевала. На эти цели Федеральное агентство водных ресурсов одобрило выделение Карелии из федерального бюджета почти 30 млн рублей.

— Ремонт начался в этом году и идет с опережением графика. Как отметила руководитель Невско-Ладожского Бассейнового водного управления Марина Казьмина, это очень важная задача — отремонтированные ГТС помогут Управлению контролировать Юшкозерское водохранилище. Благодаря этому ремонту, будет обеспечена защита всего поселка Калевала от затопления и подтопления, — отметила Заместитель Премьер-министра Правительства Республики Карелия — Министр природных ресурсов и экологии Янина Свидская.

Минприроды Карелии также провело большую работу по включению водных объектов республики в федеральный проект «Вода России» нацпроекта «Экологическое благополучие». Росводресурсы одобрили и рекомендовали к финансированию мероприятия по расчистке рек Неглинки, Лососинки, Кеми, Шуи и Черной. Проект рассчитан до 2030 года. Выделение первой субвенции из федерального бюджета в размере 20 млн рублей планируется уже в 2027 году, еще 95 млн рублей Карелия получит в 2028 году.