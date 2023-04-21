На рассвете в Петрозаводске зажглись свечи памяти

Жители карельской столицы в День памяти и скорби присоединились к акции «Свеча памяти».

Ранним утром 22 июня жители Петрозаводска собрались у Мемориального комплекса »«Могила Неизвестного солдата с Вечным огнем Славы». Время было выбрано не случайно — именно в этот час 82 года назад началась Великая Отечественная война.

Как напомнили в Минобразования Карелии, линия фронта, проходящая во время Великой Отечественной в республике, была не только самой протяженной, но и самой длительной по времени — с 1941 по 1944 годы.

В акции «Свеча памяти» приняли участие ветераны, представители общественных организаций, силовых структур, органов исполнительной власти республики и города, волонтеры. Участники акции почтили память героев минутой молчания, зажгли свечи и возложили цветы.