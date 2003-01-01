На развилке трассы «Фонтаны» ремонтируют лесное кафе

Беседку-кафе на трассе «Фонтаны» украсили декоративными элементами.

Накануне, 8 ноября, на трассе «Фонтаны» начался ремонт лесного кафе. Речь о беседке, в которой идет торговля чаем и ухой во время лыжного сезона.

— Беседка, сделанная нами еще в 2016 году, требует ремонта. Провели ряд работ по выравниванию основания, укрепили раскосами и установили декоративные элементы со сказочными персонажами, — рассказали в паблике «Трасса Фонтаны Петрозаводск».

На беседке вырезали двух лебедей, зайца, лису, ежика и бобра. Самые внимательные увидят «резную птицу», которая олицетворяет всех птиц-символов фестиваля. В прошлом году это был глухарь, в этом дятел.

В ближайшее время на развилке появится большая «семейная» качель, где одновременно смогут качаться до 6-7 человек.

Напомним, ранее на трассе прошли несколько субботников. Участники убрали большие поваленные деревья на трассе, навели порядок в местечке второй развилки «Зимние фонтаны», отремонтировали действующий мост, сделали три новых: на дальней петле в районе 6-го км, в районе 2-го фонтана и Лумбичболота.





Добавим, в прошлом зимнем сезоне качели установили на Фонтане-1. Там же удалось отреставрировать чашу в виде цветка.