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На реконструкцию бывшего Дома культуры ОТЗ в Петрозаводске выделено более 61 миллиона рублей

Новости. Общество
10:19, 15 Марта 2023
фото: © «Столица на Онего»

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Здание дома культуры планируется приспособить под размещение Театра драмы Карелии.

Правительство Карелии распорядилось направить более 61 миллиона рублей на реконструкцию бывшего Дома культуры Онежского тракторного завода в Петрозаводске и приспособление его под размещение республиканского Театра драмы. В нынешнем году на эти цели будет выделено около 18,5 миллиона, а в 2024 — 43,1 миллиона рублей.

Средства на капитальный ремонт своих зданий получат и учреждения культуры в районах республики. Так, Питкярантскому городскому краеведческому музею имени В. Ф. Себина будет направлено 3,6 миллиона рублей, Куркиекскому краеведческому центру — 2,8 миллиона рублей, а краеведческому центру «Поморье» в Кеми — 2,7 миллиона рублей.

Кроме того, правительство Карелии выделило почти 4,4 миллиона на реставрацию архитектурного памятника — Дома Тучина в вепсском селе Шелтозеро, 3,8 миллиона — на капремонт помещений фондохранилища республиканского Музея изобразительных искусств и 3,7 миллиона — на реконструкцию Беломорского районного краеведческого музея «Беломорские петроглифы».      

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