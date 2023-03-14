На реконструкцию бывшего Дома культуры ОТЗ в Петрозаводске выделено более 61 миллиона рублей

Здание дома культуры планируется приспособить под размещение Театра драмы Карелии.

Правительство Карелии распорядилось направить более 61 миллиона рублей на реконструкцию бывшего Дома культуры Онежского тракторного завода в Петрозаводске и приспособление его под размещение республиканского Театра драмы. В нынешнем году на эти цели будет выделено около 18,5 миллиона, а в 2024 — 43,1 миллиона рублей.

Средства на капитальный ремонт своих зданий получат и учреждения культуры в районах республики. Так, Питкярантскому городскому краеведческому музею имени В. Ф. Себина будет направлено 3,6 миллиона рублей, Куркиекскому краеведческому центру — 2,8 миллиона рублей, а краеведческому центру «Поморье» в Кеми — 2,7 миллиона рублей.

Кроме того, правительство Карелии выделило почти 4,4 миллиона на реставрацию архитектурного памятника — Дома Тучина в вепсском селе Шелтозеро, 3,8 миллиона — на капремонт помещений фондохранилища республиканского Музея изобразительных искусств и 3,7 миллиона — на реконструкцию Беломорского районного краеведческого музея «Беломорские петроглифы».