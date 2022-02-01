На реконструкцию КОС в поселке Салми в Карелии выделено почти 33 миллиона рублей

Финансировать работы предполагается за счет средств федерального и республиканского бюджетов.

Управление капитального строительства Карелии объявило о проведении торгов на реконструкцию канализационных очистных сооружений поселка Салми Питкярантского района. Финансировать работы предполагается за счет средств федерального и республиканского бюджетов.

Начальная максимальная цена контракта составляет почти 33 миллиона рублей. Реконструкцию КОС в Салми планируется завершить до конца 2023 года.