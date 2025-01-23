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На ремонт дорог в Карелии выделили 4,4 млрд рублей

Новости. Общество
18:40, 29 Января 2025
фото: © Egor Myznik / Unsplash

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В 2025 году в Карелии обновят более 170 км дорог

В Карелии продолжают заниматься дорожной инфраструктурой. Как сообщили в Минтрансе, в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» приведут в порядок более 170 км региональных дорог. При этом, 80 км дорог из запланированного уже были отремонтированы «опережающими темпами» в прошлом году, например, подъезд к поселку Кудама, дорога « Кривцы-Кубово-Водла» и другие.

«В текущем году продолжится ремонт участков автодорог Р-21 „Кола“, Кяппесельга — Уница, Суоярви — Койриноя и Суоярви — Юстозеро (через Поросозеро) — Медвежьегорск, подъезд к птг Чупа. Начнутся работы на участках автомобильных дорог, входящих в Опорную сеть дорог Российской Федерации, таких как Войница — Вокнаволок — Костомукша и „Кола“, км 423 — Петрозаводск, Ладва-Ветка — Таржеполь», — поделились в министерстве.

Общий объем средств, выделенный на ремонт дорог — 4,4 млрд рублей. Из них, как подчеркивается, 2,5 млрд рублей — это средства федеральной поддержки.

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