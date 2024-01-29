На ремонт дорог в Пудожском районе выделили 2,5 млрд рублей

Дорожное строительство — одна из главных задач по развитию района, уверен Артур Парфенчиков.

Как в личном профиле рассказал глава Карелии, на ремонт дорог Пудожского района в течение трех лет, с 2023 по 2025 год, выделили 2,5 млрд рублей.

«Уже в этом году приступаем к ремонту трассы в сторону Архангельской области. Помимо этого, приведем в порядок и дорогу «Кривцы — Кубово — Водла», — написал Артур Парфенчиков. По его словам, дорожное строительство — одна из главных задач по развитию района, которые определили накануне на онлайн-совещании.



Кроме того, в приоритете газификация. «В наших совместных с «Газпромом» планах — строительство газопровода от ГРС Вытегры и газораспределительной станции в Пудоже в 2025 году. Но уже сейчас мы должны спроектировать газовую котельную, которая будет обеспечивать теплом практически весь город (сегодня в Пудоже — 10 котельных!). Поручил Минстрою подготовить проект до 1 декабря этого года», — отметил губернатор.

Жилье также находится в приоритете. В рамках следующей программы предстоит расселить в районе 2 052 квартиры. Не менее половины из них — путем строительства в Пудоже новых домов, подчеркнул глава Карелии.

«Задача очень серьезная. Важно заранее определить земельные участки, необходимые для возведения достаточного количества МКД», — написал Парфенчиков.



Кроме того, в приоритете и онежские петроглифы — один из 30 объектов ЮНЕСКО в России. «Будем работать над созданием инфраструктуры комплекса в рамках ФЦП развития Карелии до 2030 года, принятой по поручению президента Владимира Путина», — заключил руководитель региона.