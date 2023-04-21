На ремонт дорог в районах Карелии дополнительно направят 1,5 миллиарда рублей

Спикер Заксобрания республики Элиссан Шандалович подвел итоги предпоследней в нынешнем сезоне парламентской сессии.

Спикер Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович подвел итоги предпоследней в этом парламентском сезоне сессии, рассказав о главных решениях депутатов.

Так, в Дорожном фонде Карелии парламентарии дополнительно предусмотрели 1,5 млрд рублей на ремонт в районах республики 14 участков региональных дорог общей протяженностью 60 километров.

Кроме того, в республике ввели административную ответственность за самовыгул домашних животных — от 500 до 1 тысячи рублей, за повторное нарушение тишины и покоя в ночное время — до 5 тысяч рублей.

Дачные кооперативы в Карелии теперь смогут присоединяться к населенным пунктам. Это можно будет сделать при условии, если расстояние между СНТ и населенным пунктом составляет менее 500 метров или между ними имеются смежные границы, не менее половины земельных участков СНТ с жилыми домами, а решение о присоединении принято членам садоводства на общем собрании

Еще одним итогом сессии стало решение дополнить территории «Арктического гектара» землями площадью 2 тыс. га. Этот законопроект был принят в первом чтении.