На ремонт дороги в Туксе выделят деньги из федерального бюджета

Более двух миллиардов рублей направят на ремонт дорог в Карелии в будущем году.
В деревне Тукса отремонтируют региональную автодорогу. Об этом не раз просили местные жители.
Протяженность участка — 5,8 км. Работы запланированы на 2026 год по государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий».
— На ремонт выделят около 194 миллионов рублей из федерального бюджета. В рамках работ планируется выполнить ремонт покрытия проезжей части, замену водопропускных труб, устройство тротуаров и наружного освещения, установку дорожных знаков и нанесение горизонтальной дорожной разметки, - рассказали в Минтрансе Карелии.
Всего в Карелии на ремонт дорог в 2026 году из федерального бюджета направят 2,1 миллиарда рублей. Из них 1,9 миллиарда пойдут на благоустройство региональных автодорог.