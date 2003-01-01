РЕКЛАМА
Второй нефтемусоросборщик «ЭКО-1» спустили на воду в Петрозаводске

18:12

РЖД отменила автоматическую оплату постельного белья в плацкарте

17:52

Пиндушская школа отметила 90-летие

17:45

На ремонт дороги в Туксе выделят деньги из федерального бюджета

17:36

Дед Мороз из Карелии победил в конкурсе профмастерства в Великом Устюге

17:18

В отечественный прокат вышла семейная комедия «Папины дочки. Мама вернулась»

17:10

Дождём и мокрым снегом встретит Карелия 1 ноября

17:03

В российских школах планируют ввести 12-летнее обучение

16:47

В Госдуме предупредили россиян о штрафах за оставленную в подъезде обувь

16:32

Неделя фото и видеоискусства пройдет в Петрозаводске

16:11

Цифровое равенство: в карельском поселке Новые Пески появился высокоскоростной интернет

16:00

В Петрозаводске разыскивается пропавшая без вести молодая девушка

15:50

Яндекс 360 анонсировал Защищенный клиент: единое безопасное пространство для бизнеса

15:39

Карельские ученые рассказали, что за неизвестное существо выловили в Белом море

15:32

Масштабное строительство нового жилого района «Талоярви. Город у воды» продолжается в Петрозаводске на берегу Онежского озера

15:23

Петрозаводчанин обокрал магазины техники почти на 50 тысяч рублей

15:15

Сбер: более 70% ипотечных средств жители Карелии получают по льготной программе

15:00

В Петрозаводске перестраивают бывший магазин «Обама» на Ла-Рошель

14:49

Суд вынес приговор блогеру Аязу Шабутдинову

14:44

Число жертв «ангарского маньяка» выросло до 91

14:25

Новогодние световые консоли отремонтируют и установят в Петрозаводске

14:16

Как рассчитать проценты по вкладу

14:11

Пара из Карелии заняла третье место на международном турнире по бальным танцам в Москве

14:07

Подрядчика внесли в реестр недобросовестных за срыв благоустройства парка в Карелии

13:49

Карелия получит 1 млрд рублей на создание научного центра по разработке беспилотников

13:23

Рок-группы из Санкт-Петербурга съедутся на масштабный фестиваль в Петрозаводск

13:13

Бетховен, Чайковский, Рахманинов, Шнитке и Губайдулина – в Петрозаводске проходит фестиваль «Музыкальное обозрение — 2025. Opus 36»

13:02

Вейпы «испаряются» с полок: россиян предупредили о дефиците и резком росте цен на электронные сигареты

12:50

Житель Карелии украл кабель с бывшей работы

12:16

Врачи узких специальностей будут принимать петрозаводчан по выходным дням

11:50

В Петрозаводске восстановили движение по Судостроительной улице

11:42

Невиданный зверь: в Белом море выловили ромбовидного гостя

11:32

Десятилетняя девочка пострадала в ДТП на трассе в Карелии

11:16

Законы для людей: В Пряже многодетная семья строит дом на бесплатном участке

11:05

За драку в баре житель Суорявского района отделался небольшим штрафом

10:52

37-летняя петрозаводчанка отдала мошенникам 6,5 миллионов рублей

10:31

Мужчина сорвался с жилого дома в Петрозаводске

10:07

Срок вступления новых правил расчета утильсбора на легковые автомобили перенесут на декабрь

09:52

84-летнего мужчину сбили на пешеходном переходе в Петрозаводске

09:31

В Петрозаводске вновь проходят массовые проверки водителей

08:59

Названа дата проведения «Главной елки Карелии»

08:39

В Питкяранте сегодня простятся с погибшим на СВО Игорем Прошутиным

08:20

В автобусе в Карелии задержали находящуюся под воздействием аферистов девушку из Ленобласти

08:02

Александр Ханцевич возглавил карельское отделение «Союза пенсионеров России» «Северные колокола»

07:40

В Карелии появились три новых мастера спорта России

07:28

Власти Карелии усиливают охрану границы с Финляндией с помощью народных дружин

07:19

Турфирма бросила туристов с ребенком в Карелии из-за 18-минутного опоздания

06:56

От Петрозаводска до Лас-Вегаса: первый боец из Карелии в самой престижной лиге МMА рассказал о своем пути

06:40

Банки в одностороннем порядке меняют условия выданных кредитов

06:10

Блокировка номеров, «Честный знак» и взыскание долгов без суда: главные правовые изменения ноября 2025 года

00:10

Высокие награды накануне Дня народного единства вручили предприятиям и жителям Карелии

22:43

Мощнейший за 90 лет ураган разрушил на Кубе отель, где отдыхали российские туристы

22:10

Умеренно теплая погода в Карелии задержится еще на неделю

21:56

Суд в Карелии взыскал с матери более 6,7 млн рублей выплат за погибшего сына-военнослужащего

21:02

Найдено тело пропавшего без вести в Лахденпохском районе

20:02

Лесопромышленники развеяли миф, что забирают лес у государства за копейки, а доски продают втридорога

19:05

Рыбу включат в перечень продуктов при госзакупках питания в школах и больницах

17:30

Завод по переработке морских водорослей подключат к электросетям до конца ноября

17:22

Местами дождь и туман: прогноз погоды на 31 октября

17:00

Режим повышенной готовности в Карелии введен из-за смены подрядчика, ответственного за уборку дорог

16:38

На одной из улиц в городе Сортавала появится необычный дорожный знак

16:23

Карельскому ученому Николаю Филатову присвоили почетное звание «Заслуженный географ России»

16:02

Экомаршруты Карелии привлекли этим летом на 20% больше клиентов Билайна

15:53

В храмах Карелии вспомнили жертв политического террора

15:43

Глава Карелии Артур Парфенчиков добился получения инфраструктурного кредита в 1 млрд рублей для проектов в Арктике

15:21

Житель Петрозаводска потерял почти 5 млн рублей на фиктивных инвестициях

15:03

Россия сравнялась с Великобританией по числу долларовых миллиардеров

14:32

Памятник поэтессе Федосовой установили в Петрозаводске

14:00

Пригородные автобусы поменяют расписание в связи с ноябрьскими праздниками

13:45

Пенсионерка из Костомукши лишилась 2 млн рублей после общения со «службой доставки»

13:36

Женщину сбили во дворе дома в Петрозаводске

13:19

В полиции назвали виновника смертельного ДТП в Медвежьегорском районе

13:02

МЧС России дало советы родителям, как обеспечить безопасность детей на каникулах

12:42

В Госдуме предложили сделать 7 ноября выходным днем

12:36

Пропавший в Приладожье рыбак найден мёртвым в автомобиле

12:30

Первый мастер-класс проекта «Мастерская Победы» прошел в Петрозаводске

12:25

Проезд в пригородных автобусах Петрозаводска подорожает с 1 ноября

12:16

«Мёртвый сезон» наступил на Солнце

12:12

Минтруд разъяснил, можно ли уйти с работы раньше за счет сокращения обеденного перерыва

11:52

В России лишили гражданства выходцев из ближнего зарубежья

11:22

В Минздраве Карелии рассказали, какие медуслуги с 2026 года станут доступны бесплатно

11:11

Город на севере Приладожья вошёл в топ-10 популярных горнолыжных курортов России

10:52

Стали известны подробности ДТП в Медвежьегорске, где пострадал подросток

10:27

В Петрозаводске задержали серийного магазинного вора

10:11

Новый завод по выпуску газобетона в Карелии не может выйти на полную мощность из-за дефицита кадров

09:47

Жительницу Карелии задержали в аэропорту Пулково

09:31

В Петрозаводске проходит «Контроль трезвости»

08:59

В детских садах в Карелии выявили нарушения в питании и условиях содержания детей

08:39

Цифровой дневник медведицы Мани покажут в Ночь искусств в Водлозерском парке

08:20

Производство вакцины от вируса папилломы человека запустили в России

08:00

Мужчина в Карелии наловил рыбы на 138 тысяч рублей

07:40

Два пешеходных моста обновили в Медвежьегорске

07:20

Пропавшую в Ленобласти девушку нашли в Карелии

07:00

В Петрозаводске открыли памятную доску выдающемуся лесоводу и микологу Владимиру Шубину

06:40

ВОЗ: глобальное потепление каждую минуту приводит к смерти одного человека

00:10
На ремонт дороги в Туксе выделят деньги из федерального бюджета
Сегодня 17:36 Благоустройство
Более двух миллиардов рублей направят на ремонт дорог в Карелии в будущем году.

фото: © Минтранс Карелии

В деревне Тукса отремонтируют региональную автодорогу. Об этом не раз просили местные жители.

Протяженность участка — 5,8 км. Работы запланированы на 2026 год по государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий».

— На ремонт выделят около 194 миллионов рублей из федерального бюджета. В рамках работ планируется выполнить ремонт покрытия проезжей части, замену водопропускных труб, устройство тротуаров и наружного освещения, установку дорожных знаков и нанесение горизонтальной дорожной разметки, - рассказали в Минтрансе Карелии.

Всего в Карелии на ремонт дорог в 2026 году из федерального бюджета направят 2,1 миллиарда рублей. Из них 1,9 миллиарда пойдут на благоустройство региональных автодорог.

Второй нефтемусоросборщик «ЭКО-1» спустили на воду в Петрозаводске
Сегодня, 18:12 Экономика
Карельские ученые рассказали, что за неизвестное существо выловили в Белом море
Сегодня, 15:32 Природа
Масштабное строительство нового жилого района «Талоярви. Город у воды» продолжается в Петрозаводске на берегу Онежского озера
Сегодня, 15:23 Благоустройство
В Петрозаводске перестраивают бывший магазин «Обама» на Ла-Рошель
Сегодня, 14:49 Благоустройство
