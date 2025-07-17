На ремонт фонтана в Государевом саду денег в бюджете Петрозаводска нет

Чтобы запустить фонтан в Парке культуры и отдыха, нужны значительные средства. В бюджете города их нет.

Фонтан уже много лет бездействует и ветшает. Его судьбой постоянно интересуются местные жители.

— У нас в парке, за гостиницей «Маски», есть неактивный фонтан. Парк красивый, аттракционы, все дела, а фонтан уже лет 20 разрушен. Нельзя его отреставрировать, поставить скамейки — и будет красота? — спрашивают горожане.

«Столица на Онего» этот вопрос чиновникам задала. В мэрии сообщили, что фонтан нуждается в реставрации инженерных коммуникаций. Это большие вложения. Таких денег в бюджете нет. Возможно, обустроить фонтан, если будет федеральная поддержка. Как в случае с благоустройством скверов Источник и Иссерсоновский, расположенных в центре города. На их благоустройство ушли федеральные средства, привлеченные по госпрограмме «Развитие туризма».

Добавим, что фонтан «Ромашка» находится на месте бывшего пруда, который был там в петровскую эпоху. Вот так фонтан выглядел, когда работал.

10 лет назад были планы по ремонту фонтану. К вопросу подключилась молодежь, но дальше разговоров дело не пошло.