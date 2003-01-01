На ремонт коммунальных сетей в Карелии направят 285 млн рублей

28,5 км сетей водоснабжения и водоотведения заменят в этом году в Карелии в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры».

Как рассказали в Минстрое Карелии, запланирован капремонт и реконструкция 13 объектов водоснабжения и водоотведения в 10 муниципалитетах — Беломорском, Кемском, Лахденпохском, Муезерском, Питкярантском, Сортавальском округах и Калевальском Прионежском, Пряжинском, Пудожском районах.

— С органами местного самоуправления уже подписаны соглашения о финансировании работ, — уточнили в Минстрое Карелии.

Наиболее масштабные мероприятия — реконструкция действующей системы водоснабжения и водоотведения поселка Матросы Пряжинского района, капитальный ремонт аварийного участка сети водоснабжения Уя-Деревянка, капитальный ремонт водопроводной сети поселка Муезерский.

В целом в рамках проекта в 2026 году планируется заменить 28,5 км сетей водоснабжения и водоотведения. На это предусмотрено 285,2 млн рублей, в том числе 186,1 млн рублей из федерального бюджета и 99,1 млн рублей — из бюджета Карелии.

Ранее на Кукковке в Петрозаводске произошла авария на теплосетях. Без тепла почти на сутки остались жители 210 домов и воспитанники Кадетского училища. В компании уточнили, что труба, получившая повреждение, имеет высокую степень износа — более 80%. Ее не меняли 45 лет, она была проложена в момент создания микрорайона.