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На ремонт отделения районной больницы в Карелии выделят более 5 млн рублей

Новости. Общество
07:15, 17 Января 2022
фото: © Михаил Охлопков / ВК

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Терапевтическое отделение Кемской районной больницы планируют капитально отремонтировать за 5 125 805 рублей.

На сайте госзакупок объявлен аукцион, где будущему подрядчику предлагают больше 5 125 805 рублей для проведения капитального ремонта терапевтического отделения Кемской ЦРБ.

Деньги выделены из бюджета Карелии в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения».

Подрядчик должен приступить к работам не позднее трех дней с момента подписания контракта и закончить ремонт до 25 апреля 2022 года.

Ранее сообщалось, что в Кемской центральной районной больнице на втором этаже, где располагалось терапевтическое отделение, идет капиталный ремонт, чтобы разместить  там поликлинику. 

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