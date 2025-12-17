Профсоюзы Карелии призвали работодателей к выполнению условий отраслевых соглашений

24 ноября в столице Карелии состоялось заседание Республиканской трехсторонней комиссии, ключевой темой которого стало выполнение федеральных отраслевых соглашений в сфере труда.
На примере работы КРО Профсоюза работников госучреждений стороны обсудили механизмы защиты трудовых прав и проблемы, с которыми сталкиваются члены профсоюза, сообщает председатель Союза организаций профсоюзов в РК Косенков И.С.
Особое внимание было уделено роли профсоюзных организаций как активных участников социального диалога. В решении комиссии подчеркивается, что отраслевые соглашения, заключенные профсоюзом с федеральными учреждениями, являются обязательными для исполнения их руководителями.
Ключевые решения, направленные на улучшение условий работников:
— Законность и обязательность соглашений. Комиссия подтвердила, что соглашения, достигнутые профсоюзами, имеют равную юридическую силу для обеих сторон — как для трудовых коллективов в лице профсоюза, так и для работодателей в лице руководителей федеральных органов власти. Это важная гарантия выполнения договоренностей.
— Поддержка молодежи и трудового потенциала. Глава Карелии Артур Парфенчиков и стороны социального партнерства выступили с единой позицией о необходимости поддержки молодежи, что напрямую связано с работой профсоюзов по адаптации и защите прав молодых специалистов.
— Конкретные финансовые гарантии для работников. Отдельно отмечено, что выплата северной надбавки в полном размере с первого дня работы не требует дополнительного финансирования и должна осуществляться неукоснительно. Это прямое следствие реализации положений отраслевых соглашений, за которые традиционно борются профсоюзы.
Рекомендации по взаимодействию с профсоюзами.
Руководителям ключевых федеральных структур в регионе Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Карелия, Управления Федеральной службы исполнений наказаний России по Республике Карелия, Главного управления МЧС России по Республике Карелия:
Содействовать созданию и деятельности первичных профсоюзных организаций, т. к. это является основой для защиты прав работников на местах, неукоснительно выполнять условия отраслевых соглашений.
Проведенное заседание стало еще одним шагом в укреплении социального партнерства в регионе. Активная и конструктивная позиция профсоюзов, в данном случае — Профсоюза работников государственных учреждений, была отмечена как немаловажный фактор в работе над улучшением условий труда, обеспечением законных прав и гарантий для работников Республики Карелия.
Также, на заседании был рассмотрен вопрос об организации мероприятий по охране труда в Республике Карелия, в рамках которого были рассмотрены основные аспекты данного направления работы.
