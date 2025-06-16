На реставрацию Дома горного начальника в Петрозаводске выделили 169 миллионов рублей

Власти вернулись к теме реставрации исторического здания в Петрозаводске и возобновили поиск подрядчика.

На портале госзакупок стартовал прием заявок на реставрацию Дома горного начальника в Петрозаводске.

Здание состоит из главного двухэтажного деревянного корпуса, двух двухэтажных каменных флигелей по бокам и сада. Общая площадь объекта — 1654,5 м². Напомним, в настоящее время памятник законсервирован.

Согласно техническому заданию, в здании необходимо будет провести реставрацию крыш флигелей, лестниц, кирпичной кладки стен в правом флигеле, заменить кровельное покрытие и устройство водостоков, отреставрировать и покрасить фасады, изготовить и установить окна и двери, выполнить устройство крылец и внутреннюю отделку всех помещений.

На эти цели выделили 169 миллионов рублей. Прием заявок продлится до 27 июня. Срок выполнения работ — до 30 ноября 2027 года.

Добавим, что дом горного начальника — одно из старейших зданий в Петрозаводске. Оно было построено в конце XVIII века для Чарльза Гаскойна — директора Александровского завода и управляющего Олонецким горным округом, который жил и работал в Петрозаводске в 1786–1806 годах.

Еще в 2008 году заговорили о создании здесь музейно-презентационного комплекса горно-металлургического становления в Карелии.

В 2017 году глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение о выделении средств на реконструкцию памятника. Тогда ремонтные работы планировали начать в 2019 году, но в итоге не смогли найти желающих отреставрировать здание. На аукцион не вышла ни одна компания.

Поиск продолжили и повторно разместили заявку в августе 2019 года, указав стоимость работ в 63,4 миллиона рублей. Через три месяца аукцион выиграла компания из Санкт-Петербурга, с ней заключили госконтракт на сумму 55,9 миллионов рублей. Полностью преобразиться здание должно было к 30 октября 2020 года.

Во время демонтажа компания столкнулась с крайне тяжелым состоянием деревянных конструкций и обнаружила уникальные исторические элементы, потребовавшие применения сложных реставрационных технологий.

Работы на объекте пришлось остановить, и памятнику стали искать более опытного подрядчика. Им стал архитектурно-реставрационный центр «Заонежье». Однако, в 2023 году федеральный центр не дал денег на завершение реставрации памятника. Тогда требовался 181 миллион рублей.