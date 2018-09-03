На российских дорогах установят динамические знаки

В России вдоль дорог планируется установить знаки ограничения скорости, которые будут автоматически вычислять оптимальный для текущих погодных условий скоростной режим, пишут "Известия".

По данным издания, Российский дорожный научно-исследовательский институт готовит ГОСТ, разрешающий установку таких знаков.

Динамические знаки планируется ставить на автомагистралях и скоростных дорогах. Таким образом власти намерены за 12 лет снизить уровень смертности на дорогах практически до нуля, сообщает газета.

Как уточняется, новые знаки будут электронными, поэтому их стоимость будет в пять-десять раз выше обычных.