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Новости. Общество
22:00, 23 Мая 2019
фото: Шумовая разметка/ Пресс-служба ГУ МВД России

На российских дорогах установят шумовую разметку

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При пересечении такой разметки автомобиль начинает трясти, что предостерегает водителя от выезда на встречную полосу.

Шумовая разметка, устанавливающаяся в пилотном режиме на дорогах, где нельзя ставить барьерные ограничения, будет установлена на дорогах России в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автодороги", сообщил в кулуарах Сибирского транспортного форума заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Евгений Носов – пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что с начала 2019 года был выбран ряд участков федеральных дорог, где в тестовом режиме была установлена шумовая разметка. Такая разметка наносится на тех участках дорог, где нельзя поставить барьерное или тросовое ограждение, и при ее пересечении автомобиль начинает трясти, что предостережет водителя от выезда на встречную полосу. Разметка была установлена на трассах М7 "Волга" в Республике Татарстан, Р-22 "Каспий" между Москвой и Волгоградом, в Уральском регионе на М5 "Урал", в Сибири - на Р-258 "Байкал" и Р-254 "Иртыш".

"Это [установка шумовой разметки] будет развиваться в рамках графика обновления стандартов, который подготовлен на основании решений, принятых национальным проектом "Безопасные и качественные автодороги". Вопросы обеспечения экологической и шумобезопасности предусмотрены программой обновления, разбивка по годам есть, программа утверждена и подписана вице-премьером", - сообщил Носов.

По его словам, на данный момент разрабатывается список дорог, на которых будет установлена данная система. Ранее газета "Известия" сообщала, что преимущественно такой разметкой предполагается оснащать трассы в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, где множество однополосных участков дорог и серпантинов.

Ранее в целях повышения безопасности и снижения аварийности на дорогах Минтранс предложил регионам использовать желтую разметку для разделения встречных потоков движения, полагая, что желтый цвет будет лучше привлекать внимание водителей. В ГИБДД данную инициативу поддержали.

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Комментарии

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Неравнодушный
2019-05-23 22:47:39
На наших дорогах и без них не уснёшь, тряски вполне достаточно.
Гость
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