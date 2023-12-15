На российско-финляндской границе мигрант вышел из леса в Евросоюз

О мигранте, попросившем убежища после закрытия КПП, рассказал руководитель финской пограничной службы Громофф.

Человек пробрался в Финляндию через лес и попросил убежища, несмотря на закрытую границу, сообщила «Фонтанка» со ссылкой на Yle, которое, в свою очередь, ссылается на руководителя пограничной службы Суоми Киммо Громоффа.

Нелегал пересек сухопутную границу между Финляндией и Россией в районе погранперехода Ваалимаа накануне, после семи вечера. По словам Громоффа, человек приехал из России через лес в Финляндию и попросил убежища.

Накануне, как писала «Фонтанка», еще один человек перелез через ограждение пограничного перехода на финскую сторону