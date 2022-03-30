Финские таможенники проверяют поставки в Россию и Белоруссию.

На российско-финляндской границе застряли десятки грузов с санкционными товарами. Как пишет Yle, финские таможенники проверяют поставки в Россию и Белоруссию.

Под ограничения попали оборонная продукция, лодки, телефоны и люксовые товары. Напомним, эти ограничения были введены властями Финляндии и Евросоюза из-за ситуации на Украине.