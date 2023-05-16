На российском авторынке появилась китайская модель Kia

Партия бюджетных седанов уже у дилера

На российском авторынке появилась Kia Pegas. Эту модель бюджетного седана собирают в Китае на совместном предприятии.

В первой партии поступили автомобили только с двигателем 1,4 литра (95 л. с.), коробка – четырехступенчатый «автомат». Чем еще «нафарширована» машина, и сколько она стоит, знает проект «Жизнь и кошелек».