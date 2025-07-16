На российском сегменте МКС продолжается утечка воздуха

Запасы воздуха просачиваются через трещины в промежуточной камере модуля «Звезда».

Утечка воздуха в промежуточной камере модуля «Звезда» МКС, о ликвидации которой было заявлено в июне этого года, всё ещё продолжается, цитирует ТАСС слова замглавы «Роскосмоса», спецпредставителя президента РФ по международному сотрудничеству в космосе Сергея Крикалёва.

— Утечка продолжается. Мы прилагаем усилия по ее поиску и устранению — недавние ремонтные работы серьезно сократили скорость утечки. В течение некоторого времени мы даже считали, что нашли последнюю трещину и заделали ее, но долгосрочные наблюдения показали — потеря воздуха продолжается, — заявил он на пресс-конференции во Флориде, проводившейся в честь запуска корабля Crew Dragon Endeavour с экипажем миссии Crew-11.

На борьбу с последствиями происходящего направлены специалисты России и США. Отмечается, что впервые утечка на станции произошла ещё в 2019 году — с тех пор все возможные попытки её устранить не приносили должных успехов.