На рождественской ярмарке в Петрозаводске нет почти ничего карельского (ФОТОРЕПОРТАЖ)

В пятницу, 24 декабря, на площади Кирова открылась рождественская ярмарка «Фабрика чудес», которую власти рекламировали как торговые ряды местных производителей.

Корреспондент "Столицы на Онего" побывал на рождественской ярмарке, которая открылась 24 декабря на площади Кирова в Петрозаводске.

Напомним, что власти города позиционировали ее как торговые ряды местных производителей, однако практически ничего карельского наш корреспондент на ярмарке не нашел.

Все та же белорусская колбаса и сало, рыба и морепродукты с Сахалина, камчатские деликатесы, кубанский мед и растительное масло, вологодское масло, произведенные за пределами Карелии одежда, новогодние игрушки и сувениры.

Единственным карельским продуктом, который мы обнаружили на рождественской ярмарке, был мед.

Напомним, на ярмарке можно угоститься горячим чаем, кофе, глинтвейном и свежей выпечкой.

Ежедневно для посетителей будут работать два десятка торговых павильонов.

В продаже – кондитерские и выпечные изделия, рыбная продукция, мясные деликатесы, масло, мед, орехи и изделия народных промыслов. Республиканский Центр спортивной подготовки откроет на площади полюбившийся горожанам каток с искусственным льдом. Гости праздника смогут сделать снимки на память возле новогодних фотозон. Каждый день скоморохи будут раздавать детям брендированные сувениры, над площадью будет звучать музыка, шутки и поздравления.

Впервые на ярмарке заработает выездной ресторанный комплекс. Здесь посетители также смогут перекусить и согреться горячими напитками. В комплексе расположится новогодняя резиденция карельской красавицы Марьяне, где каждый день с 24 декабря по 9 января будут проходить различные мастер-классы. На них дети изготовят украшения, маски, игрушки и праздничные открытки. Желающие смогут сфотографироваться на троне хозяйки лесных кладовых.

С 25 декабря по 8 января на ярмарочной площади посетителей будут встречать ведущие праздника. Возле самой большой елки в городе гостей ждут танцы, всевозможные конкурсы и квесты. Ярмарка продлится до 9 января 2022 года. В этот день с 12.00 до 15.00 пройдет церемония закрытия новогодних и рождественских мероприятий. Со сцены подведут итоги праздничного марафона, посетителей ждут выступления солистов и ансамблей города, а также традиционный глинтвейн.