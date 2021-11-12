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На рождественской ярмарке в Петрозаводске нет почти ничего карельского (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Новости. Общество
09:15, 25 Декабря 2021
фото: Столица на Онего

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В пятницу, 24 декабря, на площади Кирова открылась рождественская ярмарка «Фабрика чудес», которую власти рекламировали как торговые ряды местных производителей.

Корреспондент "Столицы на Онего" побывал на рождественской ярмарке, которая открылась 24 декабря на площади Кирова в Петрозаводске.

Напомним, что власти города позиционировали ее как торговые ряды местных производителей, однако практически ничего карельского наш корреспондент на ярмарке не нашел.

Все та же белорусская колбаса и сало, рыба и морепродукты с Сахалина, камчатские деликатесы, кубанский мед и растительное масло, вологодское масло, произведенные за пределами Карелии одежда, новогодние игрушки и сувениры.

Единственным карельским продуктом, который мы обнаружили на рождественской ярмарке, был мед.

Напомним, на ярмарке можно угоститься горячим чаем, кофе, глинтвейном и свежей выпечкой.

Ежедневно для посетителей будут работать два десятка торговых павильонов.

В продаже – кондитерские и выпечные изделия, рыбная продукция, мясные деликатесы, масло, мед, орехи и изделия народных промыслов. Республиканский Центр спортивной подготовки откроет на площади полюбившийся горожанам каток с искусственным льдом. Гости праздника смогут сделать снимки на память возле новогодних фотозон. Каждый день скоморохи будут раздавать детям брендированные сувениры, над площадью будет звучать музыка, шутки и поздравления.

Впервые на ярмарке заработает выездной ресторанный комплекс. Здесь посетители также смогут перекусить и согреться горячими напитками. В комплексе расположится новогодняя резиденция карельской красавицы Марьяне, где каждый день с 24 декабря по 9 января будут проходить различные мастер-классы. На них дети изготовят украшения, маски, игрушки и праздничные открытки. Желающие смогут сфотографироваться на троне хозяйки лесных кладовых.

С 25 декабря по 8 января на ярмарочной площади посетителей будут встречать ведущие праздника. Возле самой большой елки в городе гостей ждут танцы, всевозможные конкурсы и квесты. Ярмарка продлится до 9 января 2022 года. В этот день с 12.00 до 15.00 пройдет церемония закрытия новогодних и рождественских мероприятий. Со сцены подведут итоги праздничного марафона, посетителей ждут выступления солистов и ансамблей города, а также традиционный глинтвейн.

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Комментарии

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stranger
2021-12-25 13:43:32
Предполагаю, от С/Х Карелии можно было поставить на входе бюст министра из "гуттаперчи" для желающих эмоционально разрядится , всё какая ни какая польза от оного.
Новый кир-юха
2021-12-25 12:56:50
Да уж, к сожалению Карелия способна приумножать количество чиновников и их зарплаты, да Олонецкий молочный комбинат мусолить и мешать работать людям ...
А вот Батька в Беларуси всё сохранил, и производство и сельхозпредприятия, и посмеивается над "нашим сказочником", не карельским, разумеется....
Leopol'd
2021-12-25 14:01:34
Новый кир-юха, вот потому во всех магазинах белорусские продукты, с оптимальным цена /качество соотношением.
Изя
2021-12-25 10:54:16
Про...ли в Карелии всё свое -бездари ((((((((((( :)
кир
2021-12-25 12:06:32
Изя, всегда такими были. :)
Изя
2021-12-25 13:10:01
кир, не все и невсегда ))))
Hoвый
2021-12-25 11:50:51
Изя, так работать некому - все в интернетах ноют :)
gaudealis
2021-12-25 10:13:27
И что, на площади даже не был замечен Парченчиков, торгующий самолично испечёнными рыбниками?! :)
Совсем плохи дела
Изя
2021-12-25 10:55:52
gaudealis, съел всё сам , людям не оставил ))) :)
Вася
2021-12-25 09:50:13
Ужас ужасный,рынок в центре города.
Гость
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