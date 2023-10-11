На рыбную продукцию нескольких предприятий в Карелии отозвали декларации о соответствии

Специалисты пресекли поступление в оборот небезопасной продукции.

Как рассказали в пресс-службе Североморского межрегионального управления Россельхознадзора 12 октября, специалисты признали недействительными 8 деклараций о соответствии на рыбную продукцию, произведенную в Карелии.

В октябре 2023 года в ходе мониторинга информации, размещенной на сайте Росаккредитации, сотрудники Североморского межрегионального управления Россельхознадзора обнаружили 8 оформленных с нарушением требований деклараций о соответствии на рыбную продукцию, произведенную в Карелии.

В некоторых случаях при проведении процедуры подтверждения соответствия продукции требованиям исследования провели не в полном объеме, а в одной из деклараций были указаны недостоверные сведения.

Управление приняло решение о признании недействительными 8 деклараций о соответствии на рыбную продукцию. Производителям объявили предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.