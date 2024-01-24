На сайте всероссийской энциклопедии детской литературы открыли страницу карельской писательницы

Страница посвящена творчеству Малми Маръа, которую также знают как Илону Румянцеву.

Как сообщает интернет-журнал «Лицей», на сайте всероссийской энциклопедии детской литературы появилась страница, посвященная Малми Маръа. Это псевдоним известной журналистки и автора книг Илоны Румянцевой. В последние годы она занялась детской литературой, стала лауреатом нескольких премий.



«После получения в 1995 году диплома Илона Румянцева много лет работала на телеканале „Ника Плюс“, — говорится на странице автора. — Она была корреспондентом и ведущей новостей и программ, разрабатывала и вела свои собственные проекты. Там же познакомилась с будущим мужем, режиссером монтажа. Также Илона работала в газете „Петрозаводск“ и писала для других изданий республики Карелия, публиковалась в интернет-журнале „Лицей“, была главным редактором интернет-журнала „Ведомости Карелии“ и директором Галереи промышленной истории Петрозаводска.

В 2016 году Илона Румянцева переехала в Финляндию, где уже некоторое время назад поселился её муж. Оказавшись в новой стране, Илона продолжила заниматься привычным для себя делом — писать. Только теперь это были не репортажи и очерки, а сказки и повести. Она придумала для себя псевдоним — Маръа Малми. Бабушка Илоны по материнской линии была финкой и носила фамилию Мальми. Бабушку по отцу звали Мария. Илона изменила русское написание имени, чтобы передать твёрдое звучание „р“ в финском имени Marja (на русский язык оно переводится как „ягода“)».











