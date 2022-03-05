На сегодняшний день более 700 человек лечатся в ковидных стационарах Карелии

В тяжелом состоянии находится 21 из них, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.
На 9 марта в Республике Карелия зарегистрированы 128516 инфицированных коронавирусной инфекцией.
За прошедшие сутки выявлены 324 инфицированных, из них непривитых — 282 (87%).
В ковидных стационарах получают лечение 714 пациентов, в состоянии средней тяжести — 689 человек, в тяжёлом — 21 (из них непривитых — 21).
В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 4 крайне тяжёлых больных.
Выздоровели с начала пандемии 120845 человек, за последние сутки — 315.
За сутки зарегистрирован 1 умерший от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1416 человек.
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