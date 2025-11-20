На сельхозземлях в Карелии провели фестиваль электронной музыки

Нарушение в использовании земельного участка выявила Прокуратура в Приладожье.
В ведомстве рассказали, что земельный участок расположен в районе поселка Лумиваара Лахденпохского района. Вид его разрешенного использования — сельскохозяйственная деятельность. Однако, собственник участка сдавал его в аренду совсем для других целей.
— Собственник участка предоставлял его в аренду индивидуальному предпринимателю для проведения ежегодного фестиваля электронной музыки и визуального искусства в формате кемпинга «Кастры», — пояснили в ведомстве.
Фестиваль проводится летом. В этом году он прошел в пятый раз. Как пишут о мероприятии его организаторы, «мы прокладываем ориентиры. Мы изучаем местность и рисуем новые карты, чтобы лучше понять мир и себя в нём. Мы поём песни и рассказываем истории. Мы зажигаем путеводные огоньки». Во время проведения мероприятия устанавливаются сценические площадки, палатки.
Прокуратура возбудила административные дела за нецелевое использование земли. К ответственности привлечены собственник земельного участка и индивидуальный предприниматель.
Приведение земельного участка в состояние, пригодное для сельхозиспользования, находится на контроле прокуратуры.