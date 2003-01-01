На сельской дороге в Олонецком районе «буханка» опрокинулась на бок

Автомобиль перегородил проезжую часть и замедлял движение транспорта.
Сегодня в деревне Большаково Олонецкого района автомобиль марки «УАЗ-буханка» опрокинулся на бок во время езды, сообщили в Госкомитете Карелии по безопасности населения.
— Проведен осмотр места ДТП, отключение аккумулятора и освобождение проезжей части от транспортного средства. Разлива топлива нет, — рассказали в ведомстве.
В результате аварии один человек получил травмы. Пострадавшего госпитализировали в районную больницу.
Ранее мы писали, что на 76 км трассы «Суоярви — Койриноя» автомобиль марки «ВАЗ» улетел в кювет и перевернулся на крышу. В салоне машины находились дети 7 и 8 лет, а также 29-летний водитель.