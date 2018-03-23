Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
119
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
13:19, 23 Марта 2018

На сессии депутаты Петрозаводского горсовета рассмотрели 13 вопросов

По теме

Стало известно, кто в Карелии может рассчитывать на пересчет зарплаты с "северными"
23.03.18 14:39
В Карелии из-за нехватки средств на "северные надбавки" работников переводят на неполный день
23.03.18 14:24
На Древлянке у ЦСК собираются построить гимнастический комплекс
23.03.18 14:00
Все новости
Загрузка...

Было предложено увеличить бюджет города за счет республиканской казны.

На 14-й сессии Петросовета 28-го созыва депутаты рассмотрели 13 вопросов, в том числе отчет о деятельности главы города в 2017 году.

Рассмотрели народные избранники и отчет о работе Контрольно-счетной палаты Петрозаводска, которая за 12 месяцев прошлого года провела 8 контрольных и 54 экспертно-аналитических мероприятия, через проверку прошло более 8,8 млрд рублей. В результате два должностных лица привлечены к административной ответственности. Депутаты приняли отчет контрольного органа.

Городской комитет финансов предложил депутатам увеличить доходную и расходную части текущего бюджета на 388 млн рублей за счет поступлений из республиканской казны. Большая часть суммы пойдет на выполнение обязательств по зарплатам бюджетников. Кроме того, без малого 35 млн запланированы на благоустройство города, еще 50 млн – на разработку проектной документации по капитальному ремонту двух мостов и на ямочный ремонт дорог. Проект решения народные избранники также приняли.

Одобрили депутаты и создание рабочей группы по общественному контролю за ремонтом автомобильных дорог в Петрозаводске. Геннадий Боднарчук напомнил, что изначально институт общественных контролеров вводился в карельской столице в 2016 году на фоне масштабного ремонта дорог, и контролеры зарекомендовали себя хорошо. Создание рабочей группы позволит вновь легализовать работу добровольцев.

Также депутаты изменили назначение территории на пересечении Лососинского шоссе и улицы Попова с зоны коммунально-складских объектов на зону общественно-деловой застройки районного значения. По данным администрации города, это позволит построить на Древлянке физкультурно-оздоровительный центр: потенциальный инвестор уже найден. Геннадий Боднарчук при этом подчеркнул, что городские власти будут контролировать реализацию проекта и не допустят строительства в этом месте жилых домов.

Наконец, был утвержден перечень мест и помещений, отведенных под встречи депутатов с избирателями. В список вошли две площадки под открытым небом и около 30 помещений, расположенных преимущественно в школах и библиотеках. Утвердить документ требовало федеральное законодательство.

По теме

Стало известно, кто в Карелии может рассчитывать на пересчет зарплаты с "северными"
23.03.18 14:39
В Карелии из-за нехватки средств на "северные надбавки" работников переводят на неполный день
23.03.18 14:24
На Древлянке у ЦСК собираются построить гимнастический комплекс
23.03.18 14:00
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.03.2018, 09:05
Первые нарушения зафиксированы на выборах Карелии
20.03.2018, 16:21
Лыжник умер при переходе Онежского озера
19.03.2018, 10:22
Хуже всего за Путина проголосовали в Суоярви и Кондопоге, лучше всего – в Лахденпохье и Костомукше
20.03.2018, 10:05
Страшное преступление совершено в Петрозаводске: мужчина отрубил голову родному брату
17.03.2018, 10:32
Парфенчиков: Многие приехавшие в Карелию члены правительства купили жилье в регионе
22.03.2018, 10:44
Главный итог выборов – Карелия перестала быть Карелией

Аналитика

22.03.2018 10:16
Тема недели
Карелия перестала быть Карелией 70
Главный итог президентских выборов в нашей республике – полное размывание региональной политической идентичности. Мы теперь, как все.
Боднарчук о голосовании за благоустройство: отработали всем миром 1
21.03.2018 16:32
Бывают смены, когда посадить в машину "скорой" просто некого
20.03.2018 15:47
"Грязная информационная кампания", или "Выборы идут нормально" 9
18.03.2018 16:39
Каждый голос – решающий 2
16.03.2018 15:40
Вся аналитика

Чтиво

21.03.2018 15:14
Без политики
Новая Skoda Octavia. Все гениальное - Simply Clever
Множество продуманных решений для дополнительного комфорта.
"Чтобы дольше жить, нужно меньше есть и не пить спиртного"
20.03.2018 16:47
Белорусская офтальмология дает фору Карелии 2
19.03.2018 13:09
Как я к Путину ездила 12
07.03.2018 13:27
архив чтиво

Медиа

"Заживем" от ТНТ-Онего
Новое
Сегодня 14:29
все фото и видео

Опрос

Как вы голосовали на прошедших выборах президента России?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»