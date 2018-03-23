На сессии депутаты Петрозаводского горсовета рассмотрели 13 вопросов

Было предложено увеличить бюджет города за счет республиканской казны.

На 14-й сессии Петросовета 28-го созыва депутаты рассмотрели 13 вопросов, в том числе отчет о деятельности главы города в 2017 году.

Рассмотрели народные избранники и отчет о работе Контрольно-счетной палаты Петрозаводска, которая за 12 месяцев прошлого года провела 8 контрольных и 54 экспертно-аналитических мероприятия, через проверку прошло более 8,8 млрд рублей. В результате два должностных лица привлечены к административной ответственности. Депутаты приняли отчет контрольного органа.

Городской комитет финансов предложил депутатам увеличить доходную и расходную части текущего бюджета на 388 млн рублей за счет поступлений из республиканской казны. Большая часть суммы пойдет на выполнение обязательств по зарплатам бюджетников. Кроме того, без малого 35 млн запланированы на благоустройство города, еще 50 млн – на разработку проектной документации по капитальному ремонту двух мостов и на ямочный ремонт дорог. Проект решения народные избранники также приняли.

Одобрили депутаты и создание рабочей группы по общественному контролю за ремонтом автомобильных дорог в Петрозаводске. Геннадий Боднарчук напомнил, что изначально институт общественных контролеров вводился в карельской столице в 2016 году на фоне масштабного ремонта дорог, и контролеры зарекомендовали себя хорошо. Создание рабочей группы позволит вновь легализовать работу добровольцев.

Также депутаты изменили назначение территории на пересечении Лососинского шоссе и улицы Попова с зоны коммунально-складских объектов на зону общественно-деловой застройки районного значения. По данным администрации города, это позволит построить на Древлянке физкультурно-оздоровительный центр: потенциальный инвестор уже найден. Геннадий Боднарчук при этом подчеркнул, что городские власти будут контролировать реализацию проекта и не допустят строительства в этом месте жилых домов.

Наконец, был утвержден перечень мест и помещений, отведенных под встречи депутатов с избирателями. В список вошли две площадки под открытым небом и около 30 помещений, расположенных преимущественно в школах и библиотеках. Утвердить документ требовало федеральное законодательство.