На севере Карелии браконьеры убили пять краснокнижных оленей

В Кемском районе инспекторы Госохотнадзора обнаружили тела убитых животных.

На севере Карелии в Кемском районе браконьеры убили пять диких северных оленей, занесенных в Красную книгу России, сообщило агентство Интерфакс со ссылкой на директора Баренц-отделения WWF России Олега Суткайтиса.

«Сейчас проводится расследование, но сам факт случившегося подтверждает, что браконьерство главный фактор сокращения вида. Необходимы срочные меры по усилению контроля и необходимо участие неравнодушной общественности в сохранении оленя от его полного уничтожения», — сообщил Суткайтис на своей странице в соцсетях.

Тела убитых животных обнаружили инспекторы Госохотнадзора, уточнил он.

По данным на сайте WWF, в России обитает не более 1 млн диких северных оленей.